Progressief is er nog even en schenkt bij afscheid sierkersen

Honderden mensen kijken naar de blije koeien van Boer Spierings

OSS - Of ze zo hard rennen omdat ze voor het eerst weer de wei in mogen, of vanwege het enorme toegestroomde publiek, dat blijft de vraag. Maar de koeien waren blij, en zo ook de honderden mensen die deze zaterdag naar de koeien van Boer Spierings in Oss waren komen kijken.

26 maart