PvdA, DDO en Forum waarschijnlijk niet in coalitie Oss

CDA wint één zetel en blijft de grootste in Bernheze, één zetel voor nieuwkomer 50Plus

HEESCH - Het CDA is in Bernheze de grote winnaar van de verkiezingen. De partij, die met zes zetels in de raad al de grootste was, haalde er nu zeven en loopt daarmee nog iets verder uit op Lokaal, dat evenals vier jaar geleden vijf zetels behaalde. Nieuwkomer 50Plus haalde één zetel.

17 maart