Raadslid Bernheze (57) overlijdt tijdens mountainbiken in Herperduin

SCHAIJK - John van den Akker, gemeenteraadslid in Bernheze en directeur van stichting de Maasveren, is zondagochtend overleden tijdens het mountainbiken in natuurgebied Herperduin. De Heeschenaar is 57 jaar geworden.

Even voor 10 uur zette de traumahelikopter koers richting het natuurgebied in Schaijk. De hulp die Van den Akker daar nog kreeg, mocht niet meer baten. De politie concludeert na ‘uitgebreid onderzoek’ dat alles wijst op een natuurlijke dood. Een woordvoerder wil niet verder ingaan op de oorzaak.

Van den Akker was sinds 2018 raadslid voor Lokaal Bernheze. ,,Daarvoor was hij jarenlang voorzitter van onze partij”, zegt fractieleider Jan Bouwman. Hij kreeg zondag een telefoontje van een oom van John. ,,Die vertelde het verschrikkelijke nieuws. Daar werd ik wel even stil van.”

,,John was een hele aimabele man. Rustig. Kalm. Hij verdiepte zich in de dossiers, vooral over ruimtelijke zaken”, aldus Bouwman, voorman van Lokaal Bernheze in de raad. ,,John had ook veel belangstelling voor anderen. Hij organiseerde elk jaar bij hem thuis in de tuin een zomerbarbecue voor onze partij. Dat zegt wel iets over zijn betrokkenheid. Die werd zeer gewaardeerd.”

Actiegroep

Van den Akker was vijf jaar terug een van de drijvende krachten achter actiegroep ‘Te veel, te lang’. Met dorpsgenoten protesteerde hij tegen de komst van een asielzoekerscentrum om 10 jaar lang 500 mensen in op te vangen. ,,Het centrum zou schuin tegenover zijn huis komen, dat was een zeer groot punt van aandacht voor hem”, weet fractieleider Bouwman nog. ,,John was toen nog voorzitter van de partij, maar liet het besluit over aan de fractie.”

Lokaal Bernheze diende een voorstel in voor een afgeslankt asielzoekerscentrum, met 300 bewoners voor 5 jaar, maar de partij kreeg destijds net niet genoeg steun van andere fracties in de raad. Van den Akker schoof afgelopen donderdag nog aan voor de raadsvergadering in Bernheze. De burgemeester bevestigde zijn overlijden zondag in een bericht aan de politiek.

Liefde en plezier

Voor stichting de Maasveren is het plotselinge overlijden van Van den Akker ‘een grote aderlating’, zegt bestuursvoorzitter Jan van Loon. ,,Vrijdag vertelde hij in ons functioneringsgesprek met hoeveel liefde en plezier het werk nog deed. Het was een gesprek met de blik op de toekomst, maar die is nu abrupt verstoord”, zegt Van Loon, oud-wethouder van de gemeente Oss.

,,John deed eigenlijk alles bij de stichting. Roosters maken, coördineren, financiën regelen. En hij onderhield het contact met de ruim 40 veermannen, bij hen hakt het er ook in. De vlag hangt al halfstok”, zegt Van Loon. Hem liepen de rillingen over de rug toen hij hoorde over het overlijden van de 57-jarige directeur.

Van den Akker wist ook op technisch vlak van wanten. De Heeschenaar was nooit te beroerd om als directeur zelf de handen uit de mouwen te steken op de veerponten, die jaarlijks meer dan een miljoen mensen overzetten. ,,Het was een heel specifieke eenmansfunctie, dus wij zitten in de stichting met onze handen in het haar”, aldus Van Loon. ,,Maar dat is nu niet het belangrijkste. Onze gedachten gaan uit naar de familie.”

Volledig scherm John van den Akker, raadslid in Bernheze en directeur van stichting de Maasveren. © Eveline van Elk