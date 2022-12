Ravenstein trekt toch weer een sfeervolle kerstjas aan

Willem Arts stopt met platenzaak in Oss, Veghel gaat wél door

VEGHEL/OSS - Willem Arts stopt met zijn platenzaken Wil’m in Oss en Veghel. In eerstgenoemde plaats betekent het direct het einde, in laatstgenoemd neemt collega Remco van Rooij het over. De platenzaak in Oss bestaat dik anderhalf jaar, in het pand waar vroeger Muziekhuis Arons zat. In Veghel zit Arts al ruim zeven jaar.

9 december