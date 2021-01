Reconstructie: een kleine minuut met Ayoub A. werd Rik (18) fataal

Oss wil splinter­nieuw theater en 230 woningen aan compleet vernieuwde Raadhui­slaan

19 januari OSS - De Osse Raadhuislaan staat aan de vooravond van een complete metamorfose. Over een paar jaar moet er een nieuw theater staan, pal naast het gemeentehuis. Op de plek van de huidige Lievekamp moeten liefst 230 woningen gebouwd worden. De komende maanden wordt onderzocht of ‘Raadhuislaan Zuid’ levensvatbaar is.