‘Regelrecht drama’ voor discotheekeigenaar Lunenburg door rookruimteverbod: ‘Zonder oplossing zaak in de problemen’

OM eist opnieuw 6 jaar gevangenis­straf voor brandstich­ting café D'n Dijk Ravenstein

11:37 DEN BOSCH/RAVENSTEIN - Er is voor het gerechtshof in Den Bosch geen enkele aanleiding om tot een andere straf te komen voor Rodney S. dan die hij eerder opgelegd kreeg door de rechtbank Oost-Brabant. Dat vindt althans het Openbaar Ministerie. Vrijdag eiste de advocaat-generaal opnieuw zes jaar gevangenisstraf tegen de 36-jarige Ossenaar voor het in brand steken van café D'n Dijk in Ravenstein.