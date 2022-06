Regen dwingt Buitenspeeldag naar binnen, maar in Haren is de pret er niet minder om

In De Haar leefden zowel de allerkleinsten als de wat oudere kinderen zich uit in spelletjes en knutselactiviteiten. In de gymzaal stond een springkussen en konden andere spelletjes worden gedaan. Op het podium was een grote variant van Twister neergelegd. Veel belangstelling was er voor het plaatsen van een ‘tattoo’. Het comité kreeg hulp van ouders en enkele oma’s. Enkele leerlingen uit de brugklas assisteerden met veel enthousiasme bij de diverse onderdelen. De afsluiting voor alle kinderen was in de Huiskamer van het gemeenschapshuis met een zakje frites.