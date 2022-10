Roodkapje opent deur naar Nederlandse taal; LeesExpeditie Oss viert tienjarig bestaan

OSS - Voorlezen uit kinderboeken en gaandeweg overschakelen naar laten lezen. Dat is in een notendop wat LeesExpeditie in Oss al tien jaar doet. Tijd voor een feestje!

,,Ga alsjeblieft niet een uur lang alleen maar zitten voorlezen. Doe tussendoor een spelletje, zing een liedje of ga samen naar buiten. Want daar leer je het Nederlands ook.” Julie Goosen is wars van strakke voorschriften. De vrijwilligers van LeesExpeditie, waar zij in 2012 de aanzet toe gaf, moeten vooral zelf invulling geven aan hun taak. Als het kind er maar taalvaardiger van wordt.

Feestje in het park

Tachtig tot honderd kinderen worden er gemiddeld meegenomen in de LeesExpeditie, onderdeel van Ons Welzijn. Scholen, consultatiebureaus en jeugdhulpverlening verwijzen hen door naar het ‘leesclubje’ van Goosen. ,,We zijn het tien jaar geleden gestart, nadat we van de Rabobank vierduizend euro kregen. Daar hebben we vooral boeken van gekocht. Vrijwilligers worden aan de kinderen gekoppeld. Zij gaan elke week een uur bij de kinderen thuis langs om ze tot lezen aan te zetten.”

Bij het tienjarig bestaan werden deze vrijwilligers woensdag getrakteerd op een lunch in wijkcentrum De Haard in de Osse Ruwaard. Daarna was er een speurtocht met de kinderen in het wijkpark, afgesloten met een gezamenlijk feestje.

Volledig scherm Lola Romijnders met haar favoriete voorleesboek, Roodkapje. © Van Assendelft/Jeroen Appels ,,Kinderen vliegen me om de nek als ik kom. Het is zo’n dankbaar werk. Echt heerlijk.” Lola Romijnders behoort tot de vrijwilligers van het eerste uur bij de LeesExpeditie Oss. Ze is in de loop der jaren aan verschillende gezinnen gekoppeld. Vooral van buitenlandse komaf, maar ook eens aan een Nederlandse jongen met een grote taalachterstand. ,,Hij vond het moeilijk en wilde niet lezen. Toen ik wegging, las hij Harry Potter. Dat is toch fantastisch?” Romijnders (68) was in haar werkzame leven personeelsfunctionaris. ,,Na mijn pensionering wilde ik nog echt iets betekenen voor de medemens. Ik heb me aangemeld als vrijwilliger van de bezoekersdienst voor eenzame ouderen en bij de LeesExpeditie voor kinderen. Allebei zijn het heel dankbare activiteiten. Je bouwt bij de LeesExpeditie echt een band op met een gezin. Het duurt vaak jaren voor je ze loslaat.” Roodkapje is het favoriete voorleesboek van de Ravensteinse. ,,Daar begin ik mee. Daarna komen er allerlei spannende en mooie boeken. Maar Roodkapje komt steeds terug als ik vraag wat de kinderen willen horen. Ik heb het wel duizenden keren voorgelezen. Kan het verhaal intussen wel dromen.”

Volledig scherm Sivara Haji Shikho met haar favoriete boek, Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. © Van Assendelft/Jeroen Appels Vijf jaar geleden sprak Sivara Haji Shikho (21) zelf nog geen woord Nederlands en nu helpt ze anderen met lezen en taalbegrip. ,,Nadat we hier kwamen heb ik meteen Nederlands geleerd en ben naast school vrijwilligerswerk gaan doen. Thuis spreek ik met mijn broers en zusjes ook zoveel mogelijk Nederlands. Dat helpt”, verklaart de uit Syrië afkomstige Koerdische. ,,Behalve Koerdisch en Nederlands spreek ik ook Arabisch en Turks.” Het maakt Haji Shikho weinig uit welke achtergrond de kinderen hebben waarmee ze werkt. ,,Ik heb er een tijdje over gedacht om juffrouw te worden. Heb zelfs stage gelopen bij de Toermalijn in Heesch. Maar het onderwijs blijkt het toch niet te zijn voor mij en studeer nu voor jurist. Maar met jonge kinderen heb ik wel snel een klik. Het gaat eigenlijk vanzelf.” Haar favoriete boek heet Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes. ,,Wat ik er zo mooi aan vind is dat het gaat over meisjes uit verschillende culturen die hun eigen weg gaan. De verhalen zijn begrijpelijk en gebaseerd op ware gebeurtenissen. Het ene meisje gaat op reis, het andere doet haar hoofddoek af. Dat spreekt ook veel kinderen aan.”

Volledig scherm Tonnie van Erp met haar favoriete voorleesboek, Jip en Janneke. © Van Assendelft/Jeroen Appels Als je 45 jaar voor de klas hebt gestaan, dan ben je waarschijnlijk wel klaar met onderwijzen. Niet Tonnie van Erp (71) uit Geffen. Ze meldde zich aan als vrijwilliger bij de LeesExpeditie van Ons Welzijn. ,,Het mooie is: ik kan het invullen zoals ik wil en haal er daardoor meer voldoening uit.”

De komst van een Syrisch gezin naar Geffen was een jaar of vijf geleden de directe aanleiding voor Van Erp om aan te sluiten bij de LeesExpeditie. ,,Ik heb daarna een meisje begeleid en heb tegenwoordig een jongen onder mijn hoede. Mohammed heet hij en hij is elf jaar oud. Hij is bij ons letterlijk kind aan huis geworden. Tijdens de coronatijd moest ik fysieke afstand houden van hem en zijn familie en bij hem kon dat eigenlijk niet. Sindsdien komt hij bij mij thuis. Dat vinden we allebei fijn. Daarnet las hij een van de opdrachten tijdens de speurtocht voor. Zijn moeder stond te glunderen van trots.”

Good old Jip en Janneke is en blijft het favoriete voorleesboek van Tonnie van Erp. ,,Het boek is ongeveer net zo oud als ikzelf. Sommige mensen vinden het gedateerd. Dat klopt ook wel bij sommige verhaaltjes. Maar de teksten zijn kort en duidelijk. Als Jip en en Janneke elkaar voor het eerst treffen bij het gat in de heg is dat voor iedereen herkenbaar. Van dat startpunt gaan we verder en kunnen we samen lachen om hoe raar telefoons er vroeger uitzagen.”