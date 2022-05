Russische banden verbroken: Heesen Yachts weer in Nederlandse handen

De werf was tot en met afgelopen woensdag nog eigendom van de Russische oligarch Vagit Alekperov en diens vrouw en zoon. Eerder deze maand stond Heesen Yachts nog in de rechtbank tegenover een notaris die, vanwege de sancties om de oorlog in Oekraïne, weigerde de banden tussen de oligarch en de jachtenbouwer te verbreken. Heesen Yachts vreesde voor een faillissement indien die banden niet verbroken konden worden. Nu is dat dus alsnog gebeurd.

De nieuwe eigenaar is een stichting, waarvan Arthur Brouwer en Anjo Joldersma, de algemeen directeur en voorzitter van de raad van bestuur vormen. Doelstelling van de Stichting is ’het waarborgen van een succesvolle toekomst van de scheepswerf en de continuïteit van de werkgelegenheid voor de hooggekwalificeerde medewerkers van Heesen Yachts’. Deze superjachtenbouwer was in handen van de Russische oliemiljardair Vagit Alekperov. Die heeft nu alleen nog een vordering op de stichting in handen, in plaats van op de scheepswerf.