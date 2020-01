Sander (31) uit Oss overleefde angstaanjagende schipbreuk maar verloor zijn werk: ‘Ik móét weer de zee op’

Een enorme golf sloeg zaterdag 28 december de gloednieuwe boot van zijn vissersteam om in de ijskoude Barentszzee bij Noorwegen. Door een constructiefout kon het luik, dat was opengezet voor de visserslijnen, niet meer dicht. Water stroomde erin en vulde de boot, waardoor die steeds schuiner in de zee kwam te liggen. In een paar seconden moest de Ossenaar beslissen om van de boot te springen, vertelde hij aan het Brabants Dagblad vanuit zijn hotelkamer in Noorwegen. ,,Als we een minuut langer hadden gewacht, waren we meegesleurd met het zinkende schip.”