Sandra en Winfried verbouwen hun boerderij uit 19de eeuw biobased: ‘Geen kans voor schimmel en vocht’

Brandweer voorkomt dat bosbrand Nistelrode zich uitbreidt naar A50

NISTELRODE - Aan de Berghemseweg in Nistelrode is vrijdagmiddag een bosbrand ontstaan. De brandweer wist te voorkomen dat de brand zich uitbreidde naar de naastgelegen snelweg A50. De brand is onder controle, maar het nablussen kan nog uren duren.

19 augustus