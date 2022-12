Schaijkenaren leveren duizenden carnavalsmunten in

Gelukkig getrouwd Na verre zeereizen wachtte in Ravenstein het huwelijks­ge­luk voor Wim (82) en Theresia (81) Peters

Wim Peters voer als jonge marinier de oceaan over. Vastbesloten was hij om met zijn buurmeisje en jeugdliefde Theresia van Sambeek te trouwen. Deze maand is het bruidspaar uit Ravenstein zestig jaar getrouwd.

30 november