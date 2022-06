Schapen te lastig om te stelen, kippen een gemakkelijke prooi

Drie Roemenen jatten in Oss drie schapen. Die stopten ze in de achterbak van hun auto en ze gingen op weg naar een buitenland om ze daar te verpatsen of te verorberen. Maar de mannen werden in Beek-Ubbergen vlak bij de Duitse grens gesnapt. Een opmerkelijk berichtje vorige week in onze krant, met een mooie foto van de schapen in de achterbak, gemaakt door de Koninklijke Marechaussee.