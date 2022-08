Scharrelmiddag in Hof van Lof biedt inspiratie en boeiende speurtocht

MEGEN - In de maanden april tot en met september is de Hof van Lof in de kloostertuin van de Franciscanen in Megen geopend voor publiek. Zaterdag was er weer een scharrelmiddag.

Bea Ros en Peter Zunneberg uit Nijmegen zitten lekker te genieten van een lekker plakje cake en muntthee, natuurlijk bereid met ingrediënten uit eigen kloostertuin. ,,Wij houden van tuinen, kruiden en boomgaarden. We hebben zelf een moestuin en hoopten hier inspiratie te vinden.”

Die is er te veel om op te noemen volgens het stel. ,,Het liefst zou ik in onze tuin een boomgaard willen, maar daarvoor ontbreekt de ruimte en de zon. Daarnaast hebben we allebei geen zin om Nijmegen te verlaten, dus richten we ons op inheemse planten die je hier veel ziet en waarvan we er ook wel enkele in onze tuin willen zetten.”

Net begonnen en al 20 gasten binnen

Gastvrouw Gerrie de Klein vertelt dat zowel de scharrelmiddagen als de rondleidingen goed bezocht worden. ,,Vandaag mogen onze gasten zelf rondkijken, op vrijdagen is er bij binnenkomst eerst een presentatie waar de betekenis van al die bloemen en planten wordt uitgelegd. Vervolgens neemt de gids de gasten mee de tuin in om alles ‘live’ te bekijken. Vandaag zijn we nog maar net begonnen en hebben we al twintig gasten binnen. We krijgen daarbij hulp van Het Winkeltje hier in Megen dat toeristen attent maakt op het bestaan van Hof van Lof.”

Quote De meiden vinden het fijn om de geur van alle planten en bloemen op te snuiven Katleen Teck

Katleen Teck, Belgische van oorsprong maar doordeweeks werkzaam in Oss, is met haar twee dochters Margot (7) en Charlotte (9) voor het eerst in Megen. ,,Doordat manlief een mannenweekend heeft, zijn we niet zoals altijd naar ons huis in Breendonk gegaan, maar doen we hier leuke dingen. Ik heb in Oss maar een klein appartementje dus wat frisse lucht is welkom. De meiden vinden het fijn om de geur van alle planten en bloemen op te snuiven.” Als de twee dames ook nog eens een speurtocht krijgen aangeboden, is het uitstapje helemaal geslaagd.

Charlotte en Margot zoeken naar insecten. © Thomas Segers/Van Assendelft