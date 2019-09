School in Oss herdenkt leerlingen met vlinders en ‘vreemde kriebels in de buik’

OSS - Het meisje dat het spoorongeluk in Oss overleefde, opent een doos met echte vlinders erin. De witjes willen nog wel vliegen, maar de rest van de fladderaars blijft in het doosje zitten. Het meisje (12) haalt ze er een voor een uit. Met hulp van Peter Janssen, de directeur van basisschool de Korenaer die deze vrijdagochtend stilstaat bij het Osse spoordrama van precies een jaar eerder. De school verloor vier leerlingen, onder wie de twee jongere zusjes van het meisje.

Tijdens het helpen slaat Janssen zijn arm een tel om de schouder van het meisje. Even een dikke knuffel. Blij dat de brugpieper even terug is op haar oude school, blij dat ze bij de herdenking is, blij dat ze nog leeft. De laatste vlinder die uit het doosje komt, blijft op de jas van het meisje zitten. Het leidt tot hilariteit onder de 300 leerlingen op het schoolplein, waar ook de getroffen ouders zijn. De leerkrachten achteraan slaan bij het wegvliegen van de vlinders de armen om elkaar heen en vegen hun tranen weg. Vreugde, verdriet; alles in één moment om nooit te vergeten.

Vreemde kriebel

De herdenking van de Korenaer duurt alles bij elkaar een half uur. Juf Cita neemt als eerste het woord. Ze vertelt over een kindje dat naar haar toekwam omdat hij een vreemde kriebel in zijn buik voelde. De juf voelt die zelf ook en op het plein laten meer kinderen weten dat zij ook die rare kriebel in hun buik hebben. ,,Die mag er vandaag ook even zijn. Met elkaar denken we aan de vier kinderen die we nu precies een jaar moeten missen”, zegt juf Cita.

Daarna neemt directeur Janssen het woord op de bult, zoals hij de bolling op het schoolplein noemt. ,,Normaal is dit een plekje om feest te vieren, maar sinds het ongeluk is dit ook een plek om even verdrietig te mogen zijn.” ‘Meneer Peter’ sluit af met een gedicht. ,,Lief klein vlindertje wie ben jij, als ik je zie dan word ik zo blij’.

Volledig scherm Vier vlinders om de vier omgekomen leerlingen van basisschool de Korenaer te herdenken. © Paul Driessen

Vlinders

Heel de ochtend staat in het teken van vlinders. Vier stoere meiden hangen staand op een keukentrapje metalen vlinders tegen de regenboog die sinds een paar dagen op de muur naast de ingang staat. Leerlingen leggen allemaal een met tekst of tekeningen versierde steen in en rond de nieuwe vlindertuin die vanaf vandaag als herdenkingsplek dient voor de Korenaer. Ook op de herdenkingsvlag die bovenin de stok wordt gehesen staan vier vlinders en een regenboog.

Kinderen lezen verhaaltjes en gedichtjes voor. ‘Van iemand houden is makkelijk, iemand missen is moeilijk, iemand vergeten is onmogelijk.’ Meermaals klinken de namen van de slachtoffers: Fleur, Kris en de zusjes Dana en Liva. Er is een mooi verhaal over wat zij zo leuk vonden, van Spiderman tot dansen op muziek. Als er vanwege die andere herdenking, van militaire operatie Market Garden, een Spitfire overvliegt, staan alle kinderen te zwaaien en zegt een leerkracht dat dat wel een hele grote vlinder is. De Korenaer lacht, huilt en voelt die vreemde kriebel in de buik.