Schorpioen kruipt in koffer van vakantieganger en reist van Kroatië naar Nederland, diertje opgevangen in Schaijk

SCHAIJK - Een Nederlandse vakantieganger is zich deze week ongetwijfeld rot geschrokken toen ze bij terugkomst uit Kroatië een wel heel aparte vondst deed in haar koffer. De toeriste trof namelijk een schorpioen aan en hield zo een bijzondere souvenir over aan de trip.

Het beestje wist mee te reizen met het vliegtuig en belandde zodoende in Nederland. Een dierenopvangcentrum in Schaijk biedt tijdelijk onderdak aan het dier. Daarna reist de Euscorpius croaticus, een schorpioen die giftig is maar niet dodelijk voor mensen, door naar een reptielenopvang.

,,We maken het soms mee”, meldt de opvang in Schaijk op sociale media. ,,Deze kleine knaap was meegekomen uit Kroatië in de koffer van een vakantieganger. Het diertje heeft de kou van het bagageruim overleefd en daarom wel een maaltijd verdiend.”

Volgens opvangcentrum De Maashorst in Schaijk is de steek van een Euscorpius croaticus qua symptomen vergelijkbaar met een wespensteek. Het gebeurt overigens vaker dat schorpioenen vanuit Kroatië meereizen met Nederlandse toeristen. Vorig jaar gebeurde hetzelfde bij een gezin uit Zoetermeer.

Vogelspin

Ook spinnen hebben een handje van meeliften. Roel Kamps (28) uit Grave schrok zich anderhalve maand geleden een hoedje toen hij een vogelspin mee bleek te hebben genomen uit Colombia. De kans is groot dat het ging om een giftig exemplaar. ,,Ik voelde het kriebelen. Het was echt schrikken. Die vogelspin kroop zomaar over mijn vinger.”