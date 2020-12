Schrik zit er goed in bij bewoners na explosie Poolse supermarkt: 'De schilderijen vlogen van de muur’

Burgemees­ter Buijs veroor­deelt bezoek actievoer­ders aan huis wethouder: ‘Dit is niet goed te praten als ludiek’

7 december HERPEN/OSS - De Osse burgemeester Wobine Buijs is niet te spreken over de actievoerders die zondagmorgen een bezoek brachten aan de privéwoning van wethouder Johan van der Schoot. In een schriftelijke verklaring zegt ze de betrokkenen ‘zwaar te zullen aanspreken.’ In haar kritiek staat ze bepaald niet alleen.