Scooterbestuurder gewond bij botsing met motor in Schaijk

Na bijna 42 jaar bakt de bakker geen brood meer: ‘Het is emotioneel zo'n laatste dag’

OIJEN/HEESCH/OSS - Een traantje hebben ze zeker weggepinkt. Voor Ria, Hans en hun zoon Jurgen van Berkom was het zaterdag een zware dag. Na bijna 42 jaar gaat definitief het slot op de bakkerij en hun drie winkels in Oijen, Heesch en Oss. ,,Het is met pijn in het hart.”

9 april