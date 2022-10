Scooterrijdster raakt gewond bij botsing met bestelbusje in Herpen

Ria (85) is de laatste van de eerste bewoners van buurtje Amsteleind­straat: ‘Ik wil echt nergens anders heen’

OSS – Ze is de laatste van de eersten. Ria Schuijers trok op 20 september 1968 in de nagelnieuwe twee-onder-een-kapwoning aan de Amsteleindstraat in Oss. De wuivende populieren voor de deur stonden er toen ook al. ,,Ha, dat dacht je maar! Dit is al de derde rij die er staat.”

1 oktober