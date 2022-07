Sekspeeltjes in de bus, gigolo geboekt, Cuijkse werd maandenlang gestalkt... door haar eigen vriend

Oss ziet ondanks beroering in de buurt niets in behoud speeltuin­tje Megen

MEGEN - De gemeente Oss ziet niets in behoud van het speeltuintje aan de Elzendreef in Megen. Het college wijst er op dat de toestellen ver over de houdbaarheidsdatum zijn. En dat kinderen slechts 50 meter verderop alsnog kunnen spelen.

15 juli