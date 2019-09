Ski-helling bij Oss landt op de tekentafel, TU-studenten storten zich erop

Peuter is weer thuis: moeder haalt kind op bij politiebu­reau in Oss

18 september OSS - Een peuter die in zijn pyjama, alleen, over straat loopt. Dat kan niet de bedoeling zijn, dachten mensen in de Strovlasstraat in de Osse wijk Vlashoek woensdagochtend. Een buurtbewoner ontfermde zich over het kind, dat werd ondergebracht bij het politiebureau. Het kindje is daar inmiddels opgehaald door de moeder.