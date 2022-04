Slepende vete loopt uit in duel met koevoet en ijzeren staaf: ‘Ik vocht voor m’n leven’

Celstraf en verplichte behande­ling voor inbreker uit Berghem

DEN BOSCH/OSS/SCHAIJK - De 43-jarige D. J. uit Berghem brak in augustus 2020 in bij twee woningen in Oss en Schaijk, waar hij een Audi, geld, sigaretten, 2 mountainbikes, telefoons en kleding wegnam. De man probeerde bovendien in april 2021 zonder succes in te breken bij een chalet op de Wildhorst. Dat stelde de rechtbank in Den Bosch, die hem een celstraf oplegde van 10 maanden, waarvan 4 voorwaardelijk.

31 maart