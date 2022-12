Son Mieux op tweede dag Muze Misse in Oss

Na 12 jaar (!) rondzwer­ven komt kater Yoda weer bij zijn baasje in Oss terecht

OSS - ,,Dit is wel een heel bizar verhaal.” Peer Pijs uit Oss werd dit najaar enorm verrast. Hij kreeg een telefoontje dat er een vermagerde kater was gevonden met zijn adresgegevens in de chip. Zijn huisdier Yoda was al twaalf jaar weg! ,,Ik dacht dat die al lang dood was.”

28 november