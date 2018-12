SP Brabant wil nu ook geen mestfabriek in Oss

Na powervrou­wen nu blote vrouwen in museum Jan Cunen

30 november OSS - Na de veelgeprezen tentoonstelling over sterke vrouwen zijn er binnenkort vooral blote vrouwen te zien in het Osse Jan Cunen. In ‘Naakt of Bloot?’ zoomt het museum in op vrouwelijk naakt in de Nederlandse schilderkunst tussen 1875 en 1925 én in de hedendaagse schilderkunst.