SP deelt vrees omwonenden voor hoge woontoren aan Spoorlaan

Na 10-jarig contract met Rituals opent Vetipak wéér een nieuwe vestiging, dit keer op Vorsten­graf­donk

OSS - Gift-sets, luxe geschenken en kalenders. Die verpakt het Osse Vetipak in steeds grotere hoeveelheden voor Rituals. En daarvoor is het oude onderkomen van Heineken op Vorstengrafdonk in Oss betrokken. Maar het bedrijf pakt veel meer in. Daarom denkt het al na over een elfde vestiging.

2 juni