Speelhuisje zwartgeblakerd en afgeschreven door brand in Oss, politie zoekt getuigen

Autobrand Ravenstein: buurman dwong zakenpart­ner met pistool tot brandstich­ting

DEN BOSCH/RAVENSTEIN - De buurman die in eerste instantie een alibi had, werd deze week door de politierechter veroordeeld tot een taakstraf voor brandstichting van een auto in Ravenstein in 2019. Die voerde hij bovendien niet zelf uit, maar zijn compagnon. De Bosschenaar voelde zich gedwongen om dat te doen, omdat hij een pistool tegen zijn hoofd voelde. De buurman had het wapen in zijn hand.

4 maart