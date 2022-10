Spel voor scholieren en app voor ziekenhuispatiënt; bedrijven uit Heesch en Oss in Innovatie Top 100

Ossenaar die verdacht wordt van poging doodslag bij tankstati­on Lith blijft voor onderzoek in Pieter Baan Centrum

DEN BOSCH/LITH - ,,Ik ben geen crimineel. Het is een valstrik. Ik kan alles aantonen. Dit is oneerlijk.” Ossenaar Kevin B. (34) reageerde met grote teleurstelling op de beslissing van de rechtbank in Den Bosch om zijn voorarrest niet te schorsen. Het Openbaar Ministerie verdenkt B. van een poging tot doodslag op 22 april 2022 bij een tankstation in Lith. De man zit op dit moment voor onderzoek in het Pieter Baan Centrum.

17 oktober