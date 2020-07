Statushouder die Rik (18) doodstak werd ondanks alarmsignalen losgelaten zonder hulp

Trio brandstich­ters en granaatwer­pers Oss wacht twee jaar in cel op rechtszaak

14:57 DEN BOSCH - De drie mannen die volgens justitie in 2018 een spoor van aanslagen met brandbommen en mortiergranaten trokken in met name Oss mogen zich daarvoor eind oktober en begin november verantwoorden. De drie zitten op dat moment ruim twee jaar in voorarrest.