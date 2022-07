Stoet met boeren uit Schaijk trekt op naar Nijmegen om Keizer Karelplein te blokkeren

Eindelijk kan bouw woningen Narcislaan van start

HEESCH - Na jarenlang gehannes is de kogel door de kerk, en kan de bouw van vijftien woningen aan de Narcislaan 2 in Heesch hoogstwaarschijnlijk echt van start. Ontwikkelaar Willie Leeijen is blij, maar nog niet helemaal in jubelstemming.

29 juni