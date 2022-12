Straatdokter voelt zich heel content in Oss: ‘Maar wantrouwen blijft een probleem’

Actie in Oss: 784 kratten met houdbare producten voor voedsel­bank

OSS – In totaal 784 kratten met allerhande houdbare producten. Dat is het resultaat van de inzamelingsactie die de Voedselbank Oss en Omgeving zaterdag heeft gehouden. Meer dan 150 vrijwilligers stonden bij twaalf supermarkten in de hele regio Oss producten in te zamelen die door het winkelend publiek gekocht en beschikbaar gesteld werden.

11 december