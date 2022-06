Straatrovers krijgen 20 maanden cel voor roofpoging in Oss en nog drie straatroven

K. werkte bij de straatroven samen met medeverdachte S. G. Deze vrouw had alle feiten bekend. Zij sprak over meerdere handlangers, maar noemde als getuige alleen de naam van de Soestenaar. Bij de eerste beroving op 10 december sloegen de straatrovers een man in Den Bosch in het gezicht en duwden hem op de grond. Zij stalen vervolgens zijn iPhone, creditcards en een geldbedrag van 740 euro. Bij de roofpoging in Oss op 12 december bedreigden de straatrovers een ander slachtoffer met een vuurwapen.