Stroomstoring treft Uden, Heesch, Lith en Veghel; Enexis verwacht tot 16.15 uur

UDEN - Uden, Lith, Heesch en Veghel ondervinden zondagmiddag hinder van een grote stroomstoring. Volgens netwerkbeheerder Enexis gaat het om in totaal om meer dan 10.000 adressen. Onduidelijk is nog wat de oorzaak van de storing is en of er een verband is tussen de verschillende storingen.