The Cool Quest wint van het geroezemoes op gemoedelijk Muze Misse

“Ik zie jullie jaknikken. Zing mee, het refrein is heel simpel”, roept zanger Vincent Bergsma van The Cool Quest enthousiast het publiek in. De melodie van ‘Gypsy Woman’ klinkt uit het keyboard en het talrijke publiek in het Jan Cunen Park herinnert zich direct het ‘la da di da da’ uit de vroege jaren ’90. Na twee jaar afwezigheid van festival Muze Misse hebben zij het als vanouds weer naar hun zin, en praten elkaar gemoedelijk bij met een biertje in de hand. Wie wat verder van het podium afstaat, hoort ondanks de stevige speakers de muziek zelfs maar met moeite boven het gezamenlijke geroezemoes uitkomen.