Theun d’n Twidde gaat ‘los’ in Ossekoppenrijk

Onder het motto ,,Oss, dubbel l’Oss” gaan ze er alles aan doen om van het komend carnavalsseizoen een groot feest te maken. Theun (37) is geboren in Veghel, heeft gestudeerd in Amsterdam en is sinds 2009 actief in carnavalvierend Ossekoppenrijk. Aanvankelijk als lid van de Raad van 11 van de SCVO, later binnen diens PR-commissie en commissie Beleving.

Hij is in 2019 als boer Tinus in de onecht verbonden met boerenbruid Caat, maar heeft zich ook ingezet voor Samen Carnaval In Oss en niet te vergeten jarenlang als PR-man en secretaris van CV de Hekkesluiters. Hij is werkzaam als support engineer bij MobiCoach in Oss. Hij woont samen met vriendin Chantal.

Zijn adjudant Wesley (29) is een geboren Ossenaar. Ook Wesley is geen onbekende in het Osse carnaval. Hij is net zo goed lid geweest van de Raad van 11 van de SCVO, regelde scholenbezoeken, maakt deel uit van diens PR-commissie en is niet weg te denken als onderdeel van de feestcommissie van CV de Hekkesluiters. In het dagelijks leven is hij makelaar bij Van der Krabben in Oss.