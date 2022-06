Tien jaar nadat het vonkje oversloeg, willen Riet en Gerrit (allebei 87) samen oud worden in seniorenwoning in Herpen

Plek voor meer dan 500 vluchtelin­gen in centrum Oss na plaatsen noodgebou­wen

OSS - Door de plaatsing van noodgebouwen bij het oude belastingkantoor is er straks plek voor meer dan vijfhonderd vluchtelingen in Oss. Een ongekend hoog aantal voor de gemeente. En praktisch evenveel als in een permanent asielzoekerscentrum.

