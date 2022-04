TOP heeft nu eregalerij voor Osse voetbalhelden: ‘Oss mag best wat meer trots uitstralen’

Van Essen is mediapartner en sponsor van TOP Oss en heeft een eigen ruimte in het stadion waar hij gasten kan ontvangen. Vlak bij die ruimte is nu een wand ingericht met beeltenissen van Osse voetballers die hier hun carrière als prof startten. ,,Ik wil met dit initiatief een stukje clubliefde uiten. Oss mag best wat meer trots uitstralen over deze voetbalclub. Daarom wil ik graag wat ruimtes in het stadion aankleden met sfeerelementen. Bijvoorbeeld bij de liften en in het stadion zelf met logo’s in ledverlichting.” De eerste reacties van sponsoren en supporters zijn heel positief.