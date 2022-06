TOP Oss krijgt voorzichtig vorm op weg naar eerste oefenduel

Nog geen week zit erop in de voorbereidingsfase en de Osse selectie krijgt al redelijk vorm. Routinier Lorenzo Piqué ontbrak de eerste drie dagen nog, maar is na een vakantie in Suriname ook weer terug in het ‘Osse Kuipje’. Hoe zijn verblijf daar was? ,,Altijd te kort”, lacht hij, nadat hij goedgemutst de materiaalmannen langs de lijn groet alvorens richting de kleedkamers te gaan.

Verschillende proefspelers

Op donderdagochtend trainen zij los van de stagiairs, die eerder al in de verzengende hitte het veld op stapten. Onder hen onder meer Marouane Akafer, de 23-jarige linksbuiten die afgelopen seizoen in de tweede divisie namens Jong Sparta 19 goals in 29 wedstrijden scoorde. Een andere opvallende verschijning is Oussama Bouyaghlafen, de 24-jarige linksbuiten die afgelopen twee seizoenen in Almere speelde, maar daarvoor jarenlang in dienst van aartsrivaal FC Den Bosch was. Ook Zakaria Eddahchouri, de 22-jarige middenvelder wiens contract bij Go Ahead Eagles afloopt, laat een goede indruk achter. Onder de verdedigers probeert onder meer Brend Leeflang, die vorig jaar in het beloftenteam van Vitesse speelde, een verbintenis af te dwingen.