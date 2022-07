TOP Oss trekt lering uit verloren oefenduel met Heerenveen

TOP Oss speelde op het gras van SV Mulier in Witmarsum een oefenduel met Heerenveen. Terwijl het eredivisionist RKC vorige week nog aardig partij kon bieden, liep dat tegen hun competitiegenoot in Friesland anders: 4-1.

In het hoge noorden begon rechtsback Ilounga Pata begon linksachter aan de wedstrijd. Stagespeler Dehninio Muringen, die vorig seizoen voor Roda uitkwam, startte op rechts. ,,Het idee daarachter is vooral dat we stagespelers op verschillende plekken te willen zien”, verklaarde trainer Kristof Aelbrecht zijn keuze. In die formatie hadden de Ossenaren hadden het zwaar. Na twee minuten stond Heerenveen al op voorsprong dankzij een doelpunt van Thom Haye. Niet veel later trof diens ploeggenoot Rami Al Hajj eveneens doel. De derde treffer volgde vijf minuten voor rust, dankzij een kopbal van Sven van Beek.

,,Je merkt dat je tegen een tegenstander van formaat speelt en ontzettend onder druk staat. We waren niet in staat daar voetballend onderuit te komen”, blikte Aelbrecht na afloop terug. Dat is niet zo erg, het is beter dat dat in de voorbereiding gebeurt”, vond de coach. ,,We halen er de les uit dat we elke training op volle intensiteit moeten trainen, om elkaar de weerstand te geven die je in de competitie nodig hebt.”

Afaker blinkt uit

In de tweede helft kwam TOP Oss beter voor de dag. Joshua Sanches schoot na twintig minuten een bal tegen de touwen, maar dat gebeurde in buitenspelpositie. De van De Graafschap gehuurde verdediger Milan Hilderink kopte kort daarop uit een hoekschop tegen de lat. Het voorbereidend werk in beide acties kwam van proefspeler Marouane Afaker, die vorig seizoen goed voor negentien goals in de tweede divisie was.

,,Afaker doet het hartstikke goed”, zei Aelbrecht onomwonden. ,,Het is een creatieve jongen, een buitenspeler die durft te passeren. Soms draaft hij in zijn acties nog wel eens door, maar dat is logisch voor een jongen van zijn leeftijd die via de amateurs naar Jong Sparta is gegaan, en nu voor het eerst bij elftal in de eerste divisie aansluit.” Hoe lang de 23-jarige aanvaller nog proefspeler blijft, kon de trainer niet beantwoorden. Dat hij graag met hem aan de slag zou gaan wel: ,,Hij staat er bij mij zeer positief op.”

Het vierde doelpunt van de wedstrijd viel een minuut na de kansrijke corner aan Heerenveense zijde, dankzij de onlangs door de Friezen gecontracteerde middenvelder Ian Beelen: 4-0. In de laatste seconden van de wedstrijd poetste Kay Tejan het Osse blazoen op. Een vrije trap van de spits werd van richting veranderd, waardoor hij de eindstand van op 4-1 op het scorebord zette.

Opstelling: Alblas; Pata (62. Leeflang), Piqué (43. Abdat), Van Eijma, Muringen (62. Franken); Sanches, Stuy van den Herik (62. Hilderink), Beekman (46. Allemeersch); Margaritha (55. Afaker), Leidsman (46. Tejan); Mathieu (46. Ladan).