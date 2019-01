Topdrukte voor agenten in Osse wijk, al veertien inbraken in januari: ‘Zij zijn brutaal, wij mogen brutaler worden’

Column Beste Bossche­naar: welkom bij de Osse inburge­rings­cur­sus

7:55 Nieuwkomers in Nederland die onze taal niet spreken, kunnen sinds enkele jaren gekort worden op een uitkering, wat in Oss en Bernheze nog nooit gebeurd is. De lokale afdelingen van de VVD reageerden onthutst, want als iets een rechtse hobby is, dan is het wel uitkeringen schrappen. Helaas voor hen bleek, op enkele bejaarden na, iedereen de verplichte taallessen gewoon te volgen.