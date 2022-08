Treinstaking: Oss’ station uitgestorven, op een enkele arbeidsmigrant na

OSS - In Oss weet iedereen van de treinstaking. Dat er geen treinen zullen rijden is breed aangekondigd, en die boodschap is gehoord getuige het uitgestorven station en de verlaten perrons. De dame van de kiosk zet wel koffie, maar voor de mensen van Organon.

,,Als ik vier gestrande reizigers heb gezien vanochtend is het veel”, zegt ze. ,,Ik hoor over de app van collega's dat het overal rustig is. Helemaal de collega's die óp de perrons zitten, die hebben echt niks te doen.” Zij heeft tenminste nog de vaste klanten, die werken bij de bedrijven aan de overkant van het spoor; Organon, MSD. Die komen voordat ze gaan werken koffie en een broodje halen.

,,What? No trains at all?” Een jongen uit Oost-Europa, met twee getatoeëerde bolletjes aan weerszijden van zijn ogen, kan niet geloven dat er de hele dag geen enkele trein zal rijden. Hij rijdt een immense rode rolkoffer, en heeft een zwijgende jonge vrouw bij zich. Ze moeten naar Zwolle, voor werk. Vandaag. ,,We gaan het wel met de bus proberen.”

Het NS-personeel staakt voor een betere CAO. Aanvankelijk was het de bedoeling dat de staking verdeeld werd over verschillende regio's. In het zuiden van het land zou pas woensdag gestaakt worden. Maar omdat bij de staking van de regio midden, waar dinsdag gestaakt werd, zoveel hinder verwacht werd, is besloten geen enkele trein meer te laten rijden.