Tropenarts Sake Rijpkema was wars van autoriteit, én stortte zich als Fries in het Osse carnaval

Column Het sprookje van de Wereld vol Wonderen

Er was eens, niet zo heel lang geleden, in een land hier niet zo ver vandaan een Wereld vol Wonderen. De Efteling heette het ook wel, en het was er prachtig. Met ‘Wereld vol Wonderen’ was niets teveel gezegd, want de wolf blééf aan de deur kloppen, maar de geitjes werden nooit opgegeten. De heks kéék wel heel gemeen door het luikje in haar huisje, maar naar buiten kwam ze nooit, hoe vaak er ook aan haar tuinhekje gerammeld werd.

30 augustus