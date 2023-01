Twaalf recreatiewoningen erbij op Vakantiepark Zevenbergen in Heesch

Oss gooit bijna alle regels voor mantelzorg­wo­nin­gen overboord: ‘Dit biedt veel ouderen perspec­tief’

OSS - Een ziekte, ouderdom of zelfs maar een familieband. Het is allemaal niet meer nodig om in Oss in aanmerking te komen voor een mantelzorgwoning. Iedereen die dat wil, moet straks op hetzelfde erf kunnen wonen.

19 januari