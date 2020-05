Twee meisjes uit Oisterwijk en Haaren opgepakt voor gewapende woningoverval in Oss

Stille Getuigen Veldwach­ter Manus werd door grasdieven voor de rechter gesleept en begon daarna een winkeltje

10:58 OSS - Veel werknemers verliezen door de Coronacrisis hun baan. Het kabinet vraagt hen zich om te scholen voor sectoren waar straks nog wel werk is. Omscholing is niets nieuws. Na de Tweede Wereldoorlog werden boerenknechten en KNIL-militairen uit Nederlands-Indië omgeschoold tot bouwvakker en emigranten die naar Australië of Nieuw Zeeland gingen, konden zich laten bij- of omscholen voor hun nieuwe (agrarisch) bestaan.