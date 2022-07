Twee verdachten uit Veghel opgepakt voor reeks schietincidenten in Oss

De politie is woensdagmiddag meerdere plekken in Veghel binnengevallen. Daar zijn de twee verdachten aangehouden. Ook heeft de politie meerdere vuurwapens en drugs in beslag genomen. De twee mannen worden verdacht van poging tot doodslag of moord, bedreigingen en vernielingen. De verdachten zitten vast voor verder onderzoek.

Meerdere beschietingen

Het was de afgelopen weken vaak raak in Oss. In de Schadewijk werden in een week tijd vier woningen beschoten. In Oss vonden tussen 15 en 22 juli beschietingen op woningen plaats in de Merelstraat (twee keer), aan de Veekraal en aan de Vijversingel. Volgens verschillende buurtbewoners heeft het geweld te maken met drugshandel en een dodelijke schietpartij in april. Ook de politie denk dat er een verband is tussen de reeks aan beschietingen. Er vielen geen gewonden, maar voor de omgeving was de impact groot. De politie geeft aan dat zij opvallend en onopvallend extra in de wijk aanwezig was. Samen met de recherche en het Openbaar Ministerie onderzoekt de politie de vier beschietingen verder.