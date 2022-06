Urban sportpark in Oss reuzenstap dichterbij: het kan in het Sibeliuspark én is te betalen

Kinderge­meen­te­raad Maashorst komt met glashelde­re adviezen aan de ‘grote’ raad

MAASHORST - Laat kinderen meedenken over de toekomst van een gemeente en je krijgt glasheldere adviezen. Zoals: ‘maak meer ruimte voor de natuur, meng bossen en huizen door elkaar'. Of: zorg dat iedereen twee keer per week kan sporten en richt een groot clubhuis op midden in Maashorst waar iedereen mag komen en waar altijd iemand voor je is’.

15 juni