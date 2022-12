Vader en zoon ontdekken drie middeleeuwse kelders in Geffen

Eigenaar (59) loods Lithoijen moet 8 maanden cel in voor drugslab

DEN BOSCH/LITHOIJEN - De 59-jarige eigenaar van een loods aan de Lutterstraat in Lithoijen beweerde dat hij de apparatuur voor een drugslab, aangetroffen na de doorzoeking van zijn pand in december 2018, had gevonden in een put. Het gerechtshof in Den Bosch geloofde niets van zijn verhaal.

