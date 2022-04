Van alle bankiers in Oss liet alleen Jozeph Beem een droevig spoor na

Vóór de Tweede Wereldoorlog, andere tijden natuurlijk, wemelde het in Oss nog van de bankfilialen. In 1904 kreeg Oss een Boerenleenbank (Heesch had er al een sinds 1897) en voor de middenstand was er begin twintigste eeuw ook een ‘correspondentschap’ van de in 1900 opgerichte Hanzebank. In 1920 werd dat contactpunt omgezet in een volwaardig filiaal, gevestigd in een inmiddels afgebroken monumentaal pand op de hoek van de Heuvelstraat en de Kerkstraat. De Hanzebank ging in 1923 op geruchtmakende wijze failliet.