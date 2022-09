Van de silent disco zó de Trabant in voor een behendigheidsspelletje bij Hoessenbosch-dag

BERGHEM - Na drie dagen happy hardcore, heavy rock, meeblèr-nummers en foute muziek was de zondag op het Hoessenbosch Festival in Berghem er eentje voor het hele gezin. Met een snufje K3 en een toefje glitterrock.

Ze hebben er ruim twee uur Belgisch en Nederlands asfalt op zitten. Vanuit West-Vlaanderen tufte dit vriendentrio helemaal naar Berghem voor een optreden Manou ‘K2 zoekt K3’ Fleddérus. Ja, Silke Inslegers (24) en Emily De Clerq (23) mag je gerust superfans noemen; hun vriend Kevin Warnez van 27 is chauffeur van dienst en bekent dat hij toch meer van de hardcore is ‘maar dan wel zonder pillen.’ Waarvan akte.

Dat ze nog een paar uur moeten wachten voordat hun moment suprême aanbreekt? Geen probleem. Ze zijn er hoe dan ook klaar voor. De bordkartonnen begroetingen, variërend van ‘’Manou, jij bent mijn superster’ tot ‘We love you’, fabriceerden de ICT-studentes uit Waregem immers thuis al.

Lees verder onder de foto: De dames van de snoeptent doen goede zaken

Volledig scherm Familiedag van het Hoessenboschfestival met muziek, dans en een poppenkast. Maar ook een groot scherm voor de F1. © Van Assendelft / Thomas Segers

Familiedag

Het is zondag en dus familiedag bij de zesde editie van het Hoessenbosch Festival. De ietwat andere sfeer in vergelijking met de voorbije party vrijdag en -zaterdag is direct voelbaar. Meteen al bij de ingang kan de jeugd al aan de slag bij het evenwicht-parcours, het boom klimmen en boogschieten. En verderop doen de dames van de snoeptent (‘vul zelf je zak’) goede zaken.

De organisatie is tot dusverre uiterst content over het verloop van het festival. Niet in de laatste plaats vanwege de bezoekersaantallen. Cor Strijbosch meldt dat niet alleen de businessavond met zo’n vierhonderd belangstellenden geslaagd was. ,,De voorbije twee festivaldagen trokken we elk zo’n vierduizend bezoekers. En vandaag komen we ergens uit tussen de twee- en drieduizend. Tevredenheid dus, met name ook omdat we veel tijd, aandacht en ook geld in de aankleding hebben gestoken. Loop maar rond en je ziet bijvoorbeeld zestien levensgrote opblaasfiguren en luchtkussens. Bovendien hoor je ons niet klagen over een tekort aan vrijwilligers: dat zijn er alles bij mekaar zo’n zeshonderd. Heel fijn, ja.”

Bij de Silent Disco draait even later een kwartet piepjonge dj’s warm voor hun battle. Het zijn leerlingen van muziekschool Muzelinck. Het is de bedoeling om zoveel mogelijk koptelefoons tot hun swingende klandizie te laten rekenen. Loek, Jules en Vince zijn twaalf. Keyan zelfs pas tien, maar hij draagt nu al de zelfverzekerdheid van Tiësto uit. ,,Ik ga winnen omdat ik harder dan de hardste hardstyle draai. Nee, thuis vinden ze dat niet altijd even leuk: daar hebben geen silent disco.”

Lees verder onder de foto: ‘Ik ben hier voor de derde dag op rij’

Volledig scherm Familiedag van het Hoessenboschfestival met muziek, dans en een poppenkast. Maar ook een groot scherm voor de F1. © Van Assendelft / Thomas Segers

Bij de ‘Fast & Hilarious’-stand wacht Bèrgse Demelza de Weerdt (36) met Max van negen maanden op partner Maud Criens (35) die samen met hun andere zoontje Quinn (3 jaar) een behendigheidsspelletje in een Trabant speelde. ,,Ik ben hier nu voor de derde dag op rij”, rekent Demelza voor. ,,Maud was er voor de kinderen. En na mijn balans-dag gisteren ben ik weer nuchter, haha. Dit is echt een geweldig festival. Alleen was vrijdag de line-up wel wat beter dan zaterdag: te veel heavy-metal die de rest overstemde.”

Net voorbij de ingang stappen Els (58) en Reza (59) Steenkist uit Hoofddorp met twee opvallende T-shirts het terrein op. Zij met een verwijzing naar The Glamrocks, hun favoriete glitterrock tribute band; hij met ‘Hoe laat begint de band?’ op zijn rug. ,,Ja, ik kreeg nu al de nodige leuke reacties. Of ik ook een shirtje had met opdruk ‘Hoe laat begin de Grand Prix?’ Lachen man.”

Volledig scherm Familiedag van het Hoessenboschfestival met muziek, dans en een poppenkast. Maar ook een groot scherm voor de F1. © Van Assendelft / Thomas Segers