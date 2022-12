Van heilig handschrift tot de pil: Jan Cunen staat van onder tot boven in het teken van de Osse geschiedenis

Stille Getuigen Achter gevels van oude schoolge­bou­wen gloort een nieuwe wereld

OSS - ‘Herbestemming’ is ook in Oss een steeds vaker klinkend toverwoord. Weliswaar wordt er nog op gezette tijden een karakteristiek gebouw gesloopt, maar de lijst van panden die met respect voor de architectuur een nieuwe toekomst kregen, groeit. De meest recente redding van een ondergang is de oude Sint Antoniusschool aan de Oude Molenstraat.

8 december