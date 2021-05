Van zijn vrouw had het wat subtieler gemogen, maar Marty heeft nog 22 kilometer aan oranje vlaggetjes liggen

Hij heeft vlaggetjes op het dak gespannen, vlaggetjes vanaf de nok van zijn huis naar de grond, er hangen vlaggen aan zijn huis, er staat een oranje partytent voor de carport, de voordeur gaat schuil achter een enorm oranje doek en zelfs het kleine windmolentje in zijn tuin is versierd met rode, witte en blauwe vlaggetjes. Marty is er klaar voor. Hij is een van de allereersten in de buurt, in Oss, en in de regio, die zijn huis oranje versiert. Niet voor het eerst overigens. ,,Dat deden we vroeger thuis ook, voor mij is het een ritueel om het huis te versieren bij grote toernooien. Hier wonen we nu veertien jaar, en inmiddels doet het hele hofje mee. Al is het de laatste jaren wel een klein beetje minder geworden. Maar ik doe het voor de hele buurt hoor.”